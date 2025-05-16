Фидан остался на двусторонних переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан не стал покидать зал, где проходят двусторонние переговоры РФ и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Переговоры стартовали днем в пятницу. Фидан произнес вступительную речь и назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим. Также он понадеялся, что эти переговоры могут привести к миру.

Ранее сообщалось, что Украина намерена обсудить прекращение огня и организацию встречи лидеров двух стран.

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Также сообщалось о завершении трехсторонних переговоров Турции, Украины и США. В них участвовали в том числе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.