Обзор иноСМИ: «нервный срыв» либералов из-за Трампа и сценарии переговоров в Стамбуле

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Поставщики оружия обманули Украину на сотни миллионов»

С начала конфликта в 2022 году Украина выплатила около 770 миллионов долларов авансом иностранным торговцам оружием за товары, которые так и не были доставлены, прибыли неполными партиями или оказались непригодными, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на внутренние правительственные и судебные документы, а также на осведомленных чиновников и посредников. Один из примеров включает небольшую компанию по торговле боеприпасами из Тусона (штат Аризона, США), которая в 2022 году заключила с Украиной контракт на поставку артиллерийских снарядов на 49 миллионов евро. Основанная 28-летним предпринимателем компания не имела опыта работы в таких масштабах. Несмотря на получение аванса в 17,1 миллиона евро, боеприпасы так и не прибыли. Украина выиграла арбитражное решение против компании, но до сих пор не вернула деньги.

По данным FT, у Киева было около 30 подобных неудачных сделок. Другое судебное разбирательство затрагивало компанию из Вирджинии, которая получила более 160 миллионов долларов аванса от Украины за 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО. Украинские власти заявили, что компания нарушила контракт и не выполнила поставку, однако фирма утверждает, что на самом деле Киев должен ей 350 миллионов долларов. Власти Украины защищали идею использования иностранных посредников как военную необходимость, но «цена скорости поставок оказалась слишком большой». Как отмечает FT, от завышенных цен, вызванных глобальным дефицитом, до разорванных контрактов и возможного мошенничества - срочные усилия Украины по закупкам помогли недобросовестным игрокам воспользоваться хаосом. По данным газеты, в некоторых случаях сделки заключались с компаниями, связанными с российскими интересами или не имеющими надлежащих лицензий.

«У либералов нервный срыв из-за новой идеи Трампа»

Президент США Дональд Трамп отыскал единственную группу беженцев иностранного происхождения, которая не нравится американским левым - белых южноафриканцев, заявил обозреватель издания The European Conservative Род Дреер. На этой неделе Трамп приветствовал несколько десятков фермеров-африканеров в Вашингтоне, предложив им убежище от «смертельных преследований» в ЮАР. Как заявил Дреер, после этого американские либеральные СМИ «обезумели» и начали обвинять Трампа в расизме, указывая, что он принимает белых иностранцев, одновременно подавляя приток небелых просителей убежища.

Дреер заявил, что африканеров - население Южной Африки, происходящее от европейских колонистов - в течение многих лет убивают члены банд. А президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее подписал закон об экспроприации земли, позволяющий изымать ее в общественных интересах, но с выплатой компенсации. При этом до 70 процентов сельскохозяйственных земель в ЮАР принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренных жителей. По мнению Дреера, для американских левых беженцы «священны, если только они не христиане европейского происхождения».

«В колчане ЕС больше нет стрел против России»

Евросоюз утвердил уже 17 пакетов санкций против России. Теперь ЕС угрожает еще больше ужесточить ограничения против энергетического и финансового рынков РФ. Однако эффект от этого, скорее всего, будет ограниченным, пишет экономический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер. Многие на Западе рассчитывали, что санкции подействуют быстрее и более радикально. К примеру, отключение большинства крупных российских банков от международной системы SWIFT почти не имело последствий.

То же самое можно сказать и о заморозке примерно 300 миллиардов долларов российских активов. Экономика РФ быстро адаптировалась ко многим другим ограничениям Запада. Так, технологии в Россию теперь поступают через третьи страны - в первую очередь, Китай. Даже потолок цен на российскую нефть и санкции против «теневого флота» танкеров РФ оказались не слишком эффективны. По словам опрошенных FAZ экспертов, эффект от некоторых мер исчезает всего за несколько недель, так как Россия находит лазейки и способы обойти санкции. По мнению аналитиков, у Евросоюза и США почти не осталось новых эффективных мер, которые повлияли бы на Москву сильнее, чем на сам Запад (к примеру, в виде роста цен на нефть). Президент США Дональд Трамп грозил ввести пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Но это означало бы новую эскалацию торговой войны с Китаем, с которым Трамп только что договорился о снижении тарифов, заключила автор статьи.

Три сценария переговоров в Стамбуле

Газета Berliner Zeitung рассказала, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут развиваться по одному из трех сценариев. Наиболее вероятным сценарием издание назвало символический диалог, в ходе которого обе стороны договорятся о «минимальных гуманитарных решениях» вроде обмена пленными, а основные вопросы (территориальные аспекты или гарантии безопасности) будут исключены из повестки. Подобные уступки позволили бы обеим сторонам заявить о готовности вести переговоры, не отказываясь от своих позиций. Россия могла бы представить это как успех, а Украина - как доказательство своей способности идти на компромисс.

Однако над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность срыва, подчеркивает Berliner Zeitung. Украинская сторона может выйти из процесса, заявив о «сравнительно низком дипломатическом ранге» главы российской делегации Владимира Мединского. Это еще больше ужесточит противостояние. Berliner Zeitung допускает и «неожиданный сценарий»: за закрытыми дверями специальные посланники США или Турции могли бы выступить посредниками и помочь сторонам договориться о прекращении огня. Но это предполагает, что обе стороны пойдут на некоторые уступки, а это было немыслимо до последнего времени. Как отмечает газета, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно работает над тем, чтобы переговоры не провалились. Однако ему вряд ли удастся изменить основные позиции сторон: Украина хочет быстрых результатов, в то время как Россия преследует устойчивые цели и «никуда не торопится».

«Большая часть мира зависит от российского урана»

Еврокомиссия (ЕК) разработала план по прекращению импорта энергетического сырья (газа, нефти и ядерного топлива) из России к 2027 году. Как пишет словацкое издание Konzervatívny denník Postoj, каждый из трех видов сырья представляет собой отдельную проблему. В случае с газом это прежде всего коммерческий вызов, в случае с нефтью - коммерчески-технологический, а в случае с ядерным топливом - почти исключительно технологический вызов.

Как отмечает издание, хотя газ и нефть воспринимаются как сырье для повседневного потребления, с точки зрения энергетической безопасности и долгосрочного покрытия потребностей стран ядерное топливо является ключевым сырьем. В своих предыдущих пакетах санкций Евросоюз стабильно воздерживался от мер против российского ядерного топлива. В ряде стран ЕС имеются реакторы, построенные по российским технологиям. А в случае с ядерным топливом тот, кто поставляет технологию или изготавливает реактор, также производит и поставляет топливо для него. Это не похоже на ситуацию с газом, где происхождение топлива практически не имеет значения для потребителя. Хотя состав ядерного топлива практически идентичен, топливные кассеты, вставляемые в реактор, не похожи друг на друга. На адаптацию реакторов к топливу от альтернативного поставщика могут уйти года, заключило издание.