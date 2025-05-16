Эксперт: переговоры РФ и Украины можно считать успехом даже без политических решений

Даже если по результатам переговоров в Стамбуле между делегациями РФ и Украины не будут приняты политические решения, прямую коммуникацию сторон можно считать успехом. Как сообщает РБК, об этом заявил эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

По мнению специалиста, встреча будет носить формат технических переговоров. На нем стороны будут обсуждать дальнейший характер взаимодействия и способы коммуникации.

«И, даже если подобного рода соглашение будет достигнуто, но не будет достигнуто никаких политических решений, даже если будут достигнуты какие-то правила игры в коммуникации друг с другом — это уже по-своему можно воспринимать позитивно», — сказал Газарян.

Эксперт по международным отношениям добавил, что там не будет «прорывов», однако конфликтующие страны смогут принимать предварительные решения по вопросам, в том числе и гуманитарного плана.

В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Стамбуле — с 15 мая и без предварительных условий. В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, который стал ее главой, а также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Утром 15 мая российские представители прибыли в Стамбул, однако переговоры были перенесены на следующий день.