Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными трехсторонние переговоры с США и Турцией в Стамбуле.

После завершения переговоров украинские журналисты спросили Умерова, продуктивной ли была встреча.

"Да", - ответил он, видео с ним опубликовал телеканал "Мы - Украина".

В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины

Как сообщали ТАСС источники в турецком МИД, переговоры США, Турции и Украины завершились, встреча продлилась чуть более часа. В 12:30 по местному времени там ожидается начало первых прямых переговоров между Россией и Украиной с весны 2022 года.