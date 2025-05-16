В Финляндии решили установить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

Энергетические компании из Восточной Финляндии хотят реализовать проект установки вдоль всей границы с Россией ветряных электростанций с радарами, сообщает Yle.

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По информации издания, речь идет о программе Resil East, которая может привести к появлению линии из тысяч ветряков, оснащенных оборудованием для мониторинга, что позволит финским силам обороны собирать данные на границе, передает РИА «Новости».

В материале подчеркивается, что сейчас на восточной границе строится значительно меньше ветряных электростанций, чем в других регионах страны, поскольку силы обороны не всегда поддерживали такие инициативы в этом регионе. Однако авторы проекта надеются, что новый подход позволит объединить экономическую выгоду с задачами национальной безопасности.

Силы обороны Финляндии выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем при размещении радаров на турбинах. По их словам, механические движения и вибрации затрудняют точное определение местоположения объектов.

Также отмечаются риски электромагнитных помех и доступа гражданских компаний к оборудованию военного назначения.

План не имеет официального финансирования и находится на этапе обсуждения. Ожидается, что период планирования займет от одного до трех лет, отмечает Yle.

Названо условие открытия границы России и Финляндии

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределенный срок.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что Финляндия не рассматривает Россию как врага, но считает преждевременным нормализовывать отношения до восстановления Россией соблюдения международного права.