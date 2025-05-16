Украину охватила тревога после слов президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может положить конец конфликту.

Об этом 16 мая написало агентство Bloomberg.

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — отмечается в материале.

Обозреватель выразил опасение, что в ходе такой встречи американский лидер может пойти на любые уступки и жертвы, чтобы получить возможность объявить о заключении сделки с Россией.

Кроме того, по мнению автора материала, прекращение поставок на Украину со стороны США, которое является лишь вопросом времени, приведет к тому, что примерно через четыре месяца Украина исчерпает запасы ключевых боеприпасов. Он указал на то, что европейские страны, несмотря на все их заявления в поддержку Киева, не смогут компенсировать этот дефицит.

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Как писала «Парламентская газета», ранее Трамп заявил, что продвижение в урегулировании украинского конфликта зависит от того, получится ли у него встретиться с Президентом России.