Украинская делегация на переговорах с представителями России намерена обсудить перспективы возможной встречи президента РФ Владимира Путина и Украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что приоритетной темой для Киева в рамках переговоров будет вопрос о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

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Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Стамбульские переговоры должны начаться 16 мая.