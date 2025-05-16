Политолог рассказал о стратегии Трампа в украинском конфликте

Президенту США Дональду Трампу нужно как можно быстрее закончить украинский конфликт, чтобы предъявить результат избирателям и сосредоточиться на Китае. Об этом заявил РБК профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

По словам политолога, Трамп исходит из того, что Европа - это «вторичный театр, на который не надо особенно тратиться», и намерен сосредоточиться на Китае.

«А для того, чтобы развернуться в сторону Китая, нужно хотя бы иметь нормальные отношения с Россией, с тем, чтобы помешать России войти в какой-то альянс с Китаем. Поэтому он крайне негативно воспринимает и сам этот конфликт, и нежелание, скажем, Зеленского играть по его нотам, и поведение европейских лидеров, которые, как он считает, все время пытаются втянуть его в конфликт и не позволить США обратить внимание на тихоокеанский бассейн», - пояснил Андрей Коробков.

Эксперт уверен, что Трамп «будет очень недоволен» в случае провала переговоров в Стамбуле. Однако сейчас необходимо дождаться их итогов.

«Надо посмотреть, что произойдет, во-первых, а во-вторых, как это произойдет. И вопрос будет стоять в том, кого Трамп будет обвинять публично и за закрытыми дверями», -отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Однако 15 мая переговоры так и не начались, несмотря на то, что российская делегация, которую возглавил помощник президента России Владимир Мединский, прибыла в Стамбул. При этом Зеленский сообщил, что его не устраивает уровень делегации России. По его мнению, Москва якобы не настроена на серьезные переговоры.

Владимир Мединский сообщил, что «буквально с десяти утра» 16 мая представители России будут вновь ждать украинскую сторону. А в МИД Турции сообщили, что не следует говорить о задержке или срыве российско-украинских переговоров в Стамбуле, так как конкретное время их начала не было определено.