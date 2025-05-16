Российская делегация выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов на прямых переговорах РФ с Украиной. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает источник «Интерфакса».

Он также уточнил, что, согласно просьбе российской стороны, представитель Турции после приветствия должен покинуть прямые переговоры Москвы и Киева.

— В пятницу в Стамбуле запланированы прямые переговоры Россия — Украина, представитель Турции должен покинуть переговорную комнату после приветствия, — цитирует источник агентство.

При этом США на переговорах с Россией должен представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Начало прямого контакта российской и украинской делегаций в Стамбуле ожидается в 12:30 по московскому времени с приветствия турецкой стороны.

Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле

Стало известно, что вопрос о встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина может быть решен в течение двух–трех недель. По словам американского лидера, встреча состоится так быстро, как только это будет возможно.