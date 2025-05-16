Трамп считает, что США обязательно урегулируют противоречия с Ираном

Вашингтон обязательно сможет урегулировать противоречия вокруг иранской ядерной программы и других спорных вопросов с Тегераном, считает президент США Дональд Трамп.

"У нас есть ситуация с Ираном, которой мы собираемся заняться. Тем или иным способом, но мы ей займемся, 100%, все будет сделано любезно или нелюбезно. Но нелюбезно - это не очень хороший вариант для них. Мы говорим с ними. Это будет долгий путь", - сказал он журналистам в ходе визита в ОАЭ.

Трамп также отметил, что Вашингтон намерен и дальше заниматься решением ключевых проблем безопасности на Ближнем Востоке, в том числе ситуацией в секторе Газа. Президент подчеркнул большое значение прочных партнерских отношений США с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ в урегулировании противоречий, возникающих в регионе. По словам американского лидера, его личные хорошие отношения с лидерами этих государств также имеют положительный эффект.

15 мая Трамп заявил, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сыграл ключевую роль в том, чтобы отговорить США от военного решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана.

Президент США в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, "поджог весь Ближний Восток". Ранее Трамп отмечал, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.