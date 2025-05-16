Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле

Переговоры делегаций Соединенных Штатов, Турции и Украины начинаются в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в украинском Министерстве иностранных дел.

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Уточняется, что в переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что делегация Турции, США и Украины прибыли к месту проведения переговоров с представителями России в Стамбуле. Недавно стало известно, что США на переговорах представит директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что шансы на подготовку документа, направленного на завершение конфликта, в рамках переговоров в Стамбуле сохраняются, а легитимизация итогов этих переговоров остается возможной.

Названа причина переноса переговоров в Стамбуле

До этого в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп придерживается реалистичной позиции в вопросе утраченных украинских территорий за время проведения специальной военной операции.