СМИ: Путин обеспечил себе встречу с Трампом без Зеленского

Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, отправив делегацию в Турцию. Об этом сообщает Sky News.

Журналисты отметили, что Трамп, по всей видимости, «рад отдать России территории, чтобы положить конец конфликту», который ведется для американского лидера «за тысячи километров от его собственной страны».

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Стамбуле — с 15 мая и без предварительных условий. После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», а Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию.

В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, который стал ее главой, а также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Утром в четверг они прибыли в Стамбул, однако переговоры были перенесены, а Зеленский отказался от участия в них. Мединский заявлял, что «буквально с десяти утра» 16 мая представители России будут ждать украинскую сторону.

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным