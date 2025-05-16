Названа причина переноса переговоров в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио встретится в Стамбуле со своими коллегами из Турции и с Украины до начала переговоров российской и украинской делегаций. Об этом со ссылкой на телеканал CNN Türk пишет ТАСС.

По данным канала, переговоры пройдут в президентском офисе Долмабахче в преддверии другой встречи в формате Турция - Россия – Украина.

В свою очередь «Царьград» отметил, что встреча США – Украина - Турция должна начаться в 10:45, и только после нее украинская делегация «будет готова к встрече с российской стороной».

Первоначально предполагалось, что встреча российской и украинской делегаций состоится 15 мая - утром в четверг в Стамбул прибыла делегация РФ, но переговоры были перенесены. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что «буквально с десяти утра» 16 мая представители России будут ждать украинскую сторону.

Госсекретарь США прибыл в Стамбул

При этом 15 мая Владимир Зеленский сообщил, что его не устраивает уровень делегации России. По его мнению, Москва якобы не настроена на серьезные переговоры. А в МИД Турции сообщили, что не следует говорить о задержке или срыве российско-украинских переговоров в Стамбуле, так как конкретное время их начала не было определено.