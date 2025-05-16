Премьер Малайзии испугался реакции жены из-за ответа на загадку Путина

Находящийся с официальным визитом в России премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал, что испугался реакции жены из-за ответа на загадку от президента Владимира Путина. На встрече Путин задал Ибрагиму вопрос о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Ибрагим, не раздумывая, пошутил, что место предназначалось «для второй жены».

Что ждет премьера дома

О возможной реакции жены малазийский политик рассказал во время лекции в МГИМО, куда также решил заехать в рамках рабочего визита в Россию.

«Когда мы шли на пресс-конференцию, [Владимир Путин] тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю <…> Он рассказал ее, и, конечно же, она стала «вирусной».

И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — подчеркнул Анвар Ибрагим.

По его словам, Путин признался ему, что «редко шутит на публике».

«Я, конечно, очень рад, что у нас сложились очень продуктивные и доверительные отношения, что мы можем быть настоящими большими друзьями. Поэтому я надеюсь на хорошее будущее для Российской Федерации и Малайзии, и, конечно, я поделюсь этим со своими коллегами в АСЕАН», — резюмировал Ибрагим.

Ректор Анатолий Торкунов огласил решение ученого совета вуза о присуждении Анвару Ибрагиму звания «Почетный доктор МГИМО», а также вручил ему мантию и диплом.

Путин и премьер Малайзии вместе посмеялись из-за вопроса о трёх тронах во дворце

Загадка от Путина

Премьер-министр Малайзии прибыл с официальным визитом в Россию 13 мая. Анвар Ибрагим сообщал, что проведет встречи с Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным «с целью укрепления дружбы между Малайзией и Россией и начала нового сотрудничества в различных стратегических областях».

14 мая премьеру провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. О ее итогах рассказал Владимир Путин на совместной пресс-конференции. По словам главы государства, Ибрагим интересуется историей и культурой России.

«Сейчас в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал. Там стоят три трона, и я спросил господина премьер-министра: господин премьер-министр, вот три трона стоят. Один — для царя, второй — для его жены, для царицы, а третий трон, как вы думаете, для кого? Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: для второй жены! Премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю. Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры», — добавил Путин.

По его словам, традиционные ценности двух стран, может быть, в чем-то не совпадают, «но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон».

«Я должен ответить! У меня есть одна жена, но я чувствую, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк. Три трона, вы видите? Я сказал: конечно, вот этот, справа — для жены, а с другой стороны — тоже, для второй жены. А я понял, что это для матери!» — смеясь, добавил Анвар Ибрагим. «Для мамы! Но обмен информацией полезен», — пошутил Путин.

Ранее Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума заявлял, что Малайзия готова выстраивать с Россией «особые отношения».

«Мы готовы предложить особые отношения России в качестве особого друга нашей страны», — отметил он и уточнил, что в РФ не должны считать, что его страна находится под чьим-то влиянием или под «каким-то давлением».

Анвар Ибрагим подчеркнул, что малазийская делегация провела важные переговоры в России. Стороны говорили о сотрудничестве, об инвестициях, торговле, «даже о ядерных технологиях». Премьер-министр назвал Россию «большим другом» и добавил, что уважает ее.