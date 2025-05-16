Эксперт Сунь: переговоры с Киевом не означают отказ Москвы от базовых требований

Несмотря на предложение России о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, у Москвы есть базовые принципы, касающиеся гарантий безопасности. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Хотя [президент России Владимир] Путин не выдвигает предварительных условий, однако, на мой взгляд, в переговорах существуют базовые принципы и красные линии. На геостратегическом уровне фокус российско-украинского противостояния сместился от баланса в Донбассе к системной игре, связанной с реструктуризацией архитектуры евроазиатской безопасности. Например, Россия считает неподлежащими компромиссу условия об откате НАТО к состоянию на 1997 год и установление постоянного нейтрального статуса Украины. В то же время киевские власти рассматривают в качестве категоричного условия восстановление границ 1991 года. Эти базовые условия фактически формируют невидимые барьеры на переговорах России и Украины, а также становятся взаимоисключающими стратегическими устремлениями, которые сводят пространство для переговоров к нулю", - полагает эксперт.

По его мнению, между сторонами все еще слишком много разногласий по ключевым вопросам, что не позволяет пока создать прочную опору для переговоров.

"При отсутствии согласия по основным темам за столом переговоров будет больше споров, чем конструктивного диалога", - полагает он.

В любом случае, констатировал эксперт, переговоры являются единственным путем к миру.

"Оглядываясь на историю международных конфликтов новейшего времени, военные средства часто приводят к эскалации, а не к фундаментальному решению. Любой путь к миру прокладывается шаг за шагом за столом переговоров, а не на поле боя", - указал он.

Ситуация, считает Сунь Ци, также осложняется позицией, которую демонстрируют США, а их вмешательство в российско-украинские переговоры ярко показывает классическую модель манипулирования геополитическими кризисами со стороны гегемонистской державы.