СМИ: В Афганистане начали арестовывать пользователей TikTok

Аресты пользователей социальных сетей и геймерских платформ, обвиняемых в противозаконной деятельности, начались в Афганистане. Об этом пишет портал Khaama press.

Ранее министерство поощрения добродетели и предотвращения порока республики предупредило о юридических последствиях за использование соцсетей в «неэтичных и незаконных целях». Речь идет о TikTok и PUBG, запрещенных в Афганистане с 2023 года как «вводящие в заблуждение и развращающие молодежь».

Так, пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер опубликовал видео, на которых два пользователя TikTok на камеру выражают сожаление в связи со своими действиями. Один из выступивших - известный блогер Харун Пакора, которого арестовали. Он признался, что задержание связано с общением с женщинами в соцсети, и призвал пользовательниц не присоединяться к его прямым эфирам.

Также известно о задержании тиктокера Шира Али Мобареза. Блогера обвинили в неподобающем поведении в соцсетях. Ранее власти Афганистана из религиозных соображений запретили игру в шахматы, пишет RT.