Политический аналитик Энтони Константини заявил, что Владимир Зеленский поставил себя в безвыходное положение, пообещав вернуть под контроль Украины потерянные ею территории, и теперь помочь ему может «только чудо». Об этом эксперт рассказал в своей статье для The American Conservative.

По словам Константини, принятие потери около 20 процентов территории фактически положит конец политической карьере Зеленского и, после многих лет обещаний «полной победы», может спровоцировать «своего рода революцию».

«Это почти наверняка создаст нарратив об ударе в спину, который будет доминировать в последующие годы, что может вызвать дальнейший политический хаос в стране», - предупредил эксперт.

По его мнению, Европа будет не в состоянии прийти на помощь Украине, даже если того потребуют гарантии безопасности. Максимум, на что может рассчитывать Киев, - это недавно подписанное соглашение о минералах, которое не является настоящей гарантией безопасности.

«Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Но «мирные планы» Зеленского полностью проигнорировали эту реальность», - отметил Константини.

Он подчеркнул, что Россия выигрывает и последовательно получает под свой контроль все больше территорий. По его мнению, «если только ВСУ не совершат чуда», нет никаких реальных способов повлиять на успехи ВС РФ.

СМИ узнали о панике в офисе Зеленского перед переговорами в Стамбуле

Газета The Washington Post ранее рассказала, что на фоне продвижения российских сил и политики Дональда Трампа Зеленский начал демонстрировать «большую готовность» к переговорам. В частности, он заявлял, что Украина может заключить некое соглашение в обмен на предоставление гарантий безопасности западными странами. Прямо об отказе Украины от территориальных претензий Зеленский не говорит, но уже и не обещает бороться за контроль над территориями, подчеркивала газета.