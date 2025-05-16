Усталость в конгрессе: американские политики уснули на заседании

Американские конгрессмены засыпают прямо во время заседаний. Как сообщает Fox News, сразу трое политиков заснули во время встреч комитетов палаты представителей.

Так, конгрессмена-республиканца от Юты Блейка Мура сморил сон на заседании комитета по путям и средствам. Его пришлось будить коллегам во время голосования — в общей сложности политик проспал несколько часов. Также 71-летняя Дебби Дингелл и 80-летняя Джен Шаковски уснули на заседании комитета по энергетике и торговле.

Дингелл в свое оправдание заявила, что не спала больше 30 часов, борясь с попытками республиканцев уменьшить выделение средств на систему медицинского страхования Medicaid. Она подчеркнула, что закрыла глаза, чтобы подумать о Соединенных Штатах, в которых каждый человек имеет доступ к качественной медицине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что буквально перестал спать из-за растущего разочарования на фоне сложностей в урегулировании конфликта на Украине.