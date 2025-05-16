Эксперт: Вашингтон «выдавливает» Россию с Ближнего Востока

Политолог Алексей Ярошенко заявил, что пока внимание Москвы сосредоточено на Восточной Европе, американцы «подбираются» к России с Ближнего Востока через расширение так называемых «Соглашений Авраама». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что в течение следующих нескольких месяцев к «Соглашениям Авраама» (серия договоров по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться до шести государств, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан.

По мнению Ярошенко, расширение «Соглашений Авраама» - не дипломатический прорыв и не миротворческая инициатива, а «очередной шаг к переформатированию региональной геополитики в интересах США и Израиля».

«Формально речь идет об «урегулировании», но суть предельно проста: Вашингтон строит антииранскую коалицию, одновременно выдавливая Россию с Ближнего Востока и из Закавказья», - считает политолог.

Ярошенко указал, что, несмотря на войну в Газе, Израиль не подвергается санкциями - вместо этого США расширяют для него возможности. Россия, в свою очередь, объявляется «нежелательным игроком».

«Это и есть политика двойных стандартов: кто бомбит Газу - тот «миротворец», а кто сотрудничает с Ираном - «угроза стабильности», - подчеркнул эксперт.

Попытку вовлечь в «Соглашения Авраама» Армению, Азербайджан и другие страны Ярошенко назвал «прямым вмешательством в региональные балансы». По его мнению, США стремятся вытеснить Россию с «традиционных направлений влияния, замкнув кольцо нестабильности по ее южному периметру».

Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

Политолог заявил, что «в прицеле» США находится Каспий. Ярошенко назвал Иран ключевым партнером России на этом направлении и назвал любую атаку на Тегеран ударом по интересам РФ.