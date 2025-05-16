NYT: администрация Трампа уволила половину сотрудников "Голоса Америки"

Администрация президента США Дональда Трампа 15 мая приняла решение уволить 600 сотрудников радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом), что составляет практически половину персонала. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее информации, помимо увольнений, офис радиостанции в Вашингтоне был выставлен на продажу. "Я убит горем", - приводит издание слова директора радиостанции Майкла Абрамовица в письме к сотрудникам. 16 марта Абрамовиц сообщил, что он и практически весь штат "Голоса Америки" - более 1 300 журналистов и продюсеров - был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы.

"Мы находимся в процессе сокращения штата агентства и бюрократии в соответствии с приоритетами администрации. Мы продолжим уменьшать масштабы раздутого Агентства по глобальным средствам массовой информации, превратив архаичного динозавра в то, что будет достойно денег трудолюбивых американцев. Пристегните ремни. Это еще не все", - сообщила старший советник Агентства по глобальным средствам массовой информации Кари Лейк.

14 марта Трамп подписал указ о сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Оно отвечало за внешнеполитическую пропаганду и координировало деятельность финансируемых из госбюджета радиостанций "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и "Голос Америки".