Что известно о переговорах России и Украины на утро 16 мая

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины должны состояться в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Что известно о переговорах к утру 16 мая - читайте в материале «Рамблера».

Время переговоров

Первоначально предполагалось, что встреча российской и украинской делегаций состоится 15 мая - утром в четверг в Стамбул прибыла делегация РФ, но переговоры были перенесены. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что «буквально с десяти утра» 16 мая представители России будут ждать украинскую сторону.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, встреча РФ и Украины начнется в 12:30 по московскому времени.

Формат

Источники Reuters сообщили, что 16 мая в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи: США-Украина-Турция и Россия-Украина-Турция. Эту же информацию подтвердил собеседник РИА Новости.

Заявления Трампа и Рубио

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по Украине не будет продвигаться, пока не состоится его встреча с главой России Владимиром Путиным. Позже в Белом доме сообщили, что эта встреча может пройти в ближайшее время.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», - подчеркнул Трамп.

Аналогичную точку зрения высказал глава Госдепартамента США Марко Рубио. По его словам, США не возлагают больших надежд на переговоры России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что для прорыва нужно взаимодействие Путина и Трампа напрямую. Рубио сообщил, что после завершения переговоров в Стамбуле США определят сроки возможной встречи президентов.

Возможный визит Трампа в Турцию

Комментируя свои планы на 16 мая, Трамп заявил, что не уверен, где именно он будет в этот день, сообщает Sky News. Он подчеркнул, что в пятницу покинет ОАЭ, где находился с официальным визитом.