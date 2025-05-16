Португальский политик Андре Вентуре госпитализирован в преддверии выборов

Лидер португальских ультраправых доставлен в больницу после второго сердечного приступа. Андре Вентуре стало плохо на предвыборном мероприятии менее чем через 48 часов после первого сердечного приступа и за три дня до выборов.

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Лидер португальской ультраправой партии "Чега" был доставлен в больницу после очередного обморока во время митинга за несколько дней до голосования в стране на третьих досрочных выборах с 2022 года.

Как пишет The Guardian, Андре Вентуре, чей дерзкий и прямолинейный стиль руководства помог сделать популистскую партию, выступающую против иммиграции, третьей по величине политической силой Португалии, стало плохо на мероприятии в южном городе Одемира в четверг, через два дня после аналогичного инцидента.

На видеозаписях с митинга видно, как 42-летний Вентура хватается за грудь и пытается развязать галстук, прежде чем упасть на руки помощникам, которые унесли его. Политик был доставлен в местную клинику, а затем переведен в больницу в Сетубале, недалеко от Лиссабона, для прохождения медицинской процедуры.

Вентура был выписан из больницы в Фару в среду после перенесенного ранее коллапса. В больнице сообщили, что у него был спазм пищевода, вызванный желудочным рефлюксом и высоким кровяным давлением.

Депутат от Chega Марта Силва сообщила CNN Portugal в четверг, что электрокардиограмма, сделанная в машине скорой помощи сразу после второго коллапса, показала, что “с его сердцем все в порядке” и что, вероятно, это был еще один спазм.

В четверг днем Вентура опубликовал свою фотографию, на которой он, лежа на больничной койке, поднимает вверх большой палец. “Это неудача и трудности, - написал он на странице в социальной сети. – Это нас не остановит. Продолжайте идти вперед... Продолжайте идти вперед!!! Португалия гораздо важнее, именно эта страна движет нами”.

По прогнозам, в воскресенье ультраправая партия "Чега", скорее всего, снова займет третье место, уступив правящему правоцентристскому демократическому альянсу (AD) и Социалистической партии (PS). Согласно последним опросам, у AD около 33% голосов, у PS - 26%, а у Chega - 17%.

Попытки Вентуры получить место в правительстве были отвергнуты премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро, который неоднократно исключал возможность какой-либо сделки с ультраправой партией.

Партия "Чега", которая проводила кампанию, обещая навести порядок в португальской политике, одновременно усиливая свою риторику в отношении цыганского населения, в последние месяцы столкнулась с серией порочащих обвинений в адрес некоторых своих членов.

В январе Chega исключила из партии одного из своих депутатов после того, как его обвинили в краже чемоданов в нескольких аэропортах. В том же месяце другой член партии был пойман за вождение в нетрезвом виде, а третьему было предъявлено обвинение в том, что он платил за оральный секс с несовершеннолетним, которому на тот момент было 15 лет.