Появилась информация о начале прямого контакта России и Украины

Начало прямого контакта России и Украины в Стамбуле запланировано на 12:00, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

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Переговоры начнутся с приветствия турецкой стороны.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую переговорную группу возглавил министр обороны Рустем Умеров, в нее входят первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель главы СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Президент России Владимир Путин 11 мая заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Киевом.