Трёхсторонние переговоры запланированы на 12:30.

Они пройдут в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в министерстве. По словам собеседника агентства, в 10:45 начнутся переговоры делегаций Турции, США и Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговорная группа нашей страны будет ждать украинскую сторону с 10:00 пятницы в Стамбуле. Он подчёркивал, что Москва готова к прямому диалогу с Киевом без предварительных условий.