Экс-премьер Италии: планы по перевооружению ЕС только усиливают нестабильность

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте считает, что предложенный Еврокомиссией (ЕК) план перевооружения Европы на €800 млрд будет только способствовать усилению нестабильности.

"Когда государства накапливают оружие в погоне за стабильностью, единственным результатом является усиление нестабильности", - сказал он в интервью порталу Euractiv.

Экс-премьер ранее предлагал созвать "международную мирную конференцию" для урегулирования конфликта на Украине.

"Приоритет для Европы - инвестировать в благополучие европейского гражданина: в школы, в университеты, в инновации", - продолжил Конте.

По его мнению, предложенный ЕК план по перевооружению будет способствовать дезинтеграции Европы.

4 марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила план перевооружения на сумму €800 млрд, который предусматривает заимствования странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. ЕК хотела бы занять эти деньги на рынках капитала, а затем передать их государствам в виде кредитов при условии, что они совместно закупят вооружения в Европе. По замыслу Брюсселя, часть этих средств могла бы пойти на производство вооружений для Украины.