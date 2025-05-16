Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, Москва не поддалась на провокации украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах в Стамбуле.

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Об этом сообщает издание L'Antidiplomatico.

«Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (в переговорах. — прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Зеленский блефовал, предлагая Путину личную встречу в Стамбуле. Москва понизила статус переговоров, однако все равно показала свою открытость к переговорному процессу, пишет газета.

Издание отмечает, что это стало дипломатическим поражением Украины.

«Пощечина Киеву», — подытоживает L'Antidiplomatico.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.