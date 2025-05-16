Пока вы спали: призыв к убийству Трампа и Мерц о ракетах Taurus

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Премьер Малайзии согласился с мнением Путина по MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента РФ Владимира Путина по трагедии рейса MH17. Он также подчеркнул, что несмотря на давление "некоторых стран" в расследовании этого дела необходимы сотрудничество и независимая экспертиза, пишет РИА Новости.

"С президентом Путиным я даже затронул очень щекотливую тему - историю со сбитым малайзийским самолетом MH17, в результате которой погибли 43 малазийца. Люди сказали бы: "Такое могут обсуждать только настоящие друзья". И я поднял этот вопрос как настоящий друг. Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? И должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы - все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен - это обязательное предварительное условие", - рассказал Ибрагим во время лекции в МГИМО.

Премьер-министр добавил, что "набраться храбрости", чтобы задать этот вопрос российскому лидеру ему позволило только доверие к Путину как настоящему другу.

Мерц заявил, что ФРГ пока не планирует поставлять ракеты Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящее время не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, этот шаг потребует длительного обучения военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

"В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения", — сказал Мерц во время интервью.

Он также отметил, что ранее Германии не стоило вести в публичной плоскости дебаты о поставках ракет.

В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу

Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что секретная служба проведет расследование угрозы президенту США Дональду Трампу. Речь идет о публикации в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись Ноэм в соцсети Х.

"Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом", - говорится в публикации.

Глава министерства внутренней безопасности также заявила, что запись Коми расценивается как призыв к убийству Трампа.

Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио

Страны НАТО согласятся довести расходы на оборону до 5% своих ВВП за следующую декаду, считает госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"Все страны НАТО согласятся на цель в пять процентов расходов на оборону за следующее десятилетие", - заявил Рубио в своем интервью.

По его словам, к летнему саммиту НАТО все страны альянса доведут расходы на оборону до 2% ВВП и более, некоторые превысят 4%.

СМИ: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров

В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

"Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит", — сказал изданию на условиях анонимности советник администрации Зеленского.

Как пишет автор статьи, Владимир Зеленский недоволен тем, что президент США Дональд Трамп не разделяет позицию Украины. Кроме этого, сам глава киевского режима вынужден постоянно подстраиваться под Трампа.