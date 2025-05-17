Экс-главу ФБР допросили из-за подозрений в призывах убить Трампа

Секретная служба допросила бывшего главу Федерального бюро безопасности США (ФБР) Джеймса Коми из-за фото с ракушками, выложенными в виде числа «8647», которое считают зашифрованным призывом к убийству президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

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Согласно американскому словарю Merriam-Webster, сленговое значение числа «86»— «убивать». При этом Трамп является 47-м президентом США. После того, как фотография Коми с ракушками получила широкий общественный резонанс, мужчина удалил ее из социальных сетей, где она была первоначально выложена.

«Я не знал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Это никогда не приходило мне в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост», — прокомментировал этот инцидент на своей странице в социальной сети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Коми.

Отмечается, что Коми согласился пройти допрос добровольно и сам прибыл в офис Секретной службы в Вашингтоне.

Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента

При этом президент США в его невиновность не поверил.

«Он точно знал, что это значит. Даже ребенок знает, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете, что это значит, это означало призыв к убийству», — подчеркнул Трамп.

Трамп уволил Коми с должности главы ФБР в мае 2017 года, когда бюро начало расследовать гипотезу о том, что Трамп сотрудничал с правительством РФ для того, чтобы одержать победу на президентских выборах 2016 года.

До этого Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента.

Ранее Трамп ответил на вопрос о доверии Секретной службе США после двух покушений.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.