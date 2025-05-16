В Берлине на пропалестинской демонстрации пострадали десять полицейских

В Берлине в ходе демонстрации в поддержку Палестины пострадали десять полицейских. Об этом сообщает издание Bild.

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«Полицейских закидывали банками и другими предметами, обрызгивали красной краской, а также бросали в них бутылки и камни», — указано в материале.

Как уточняется, один из полицейских получил серьезные травмы, когда участники демонстрации вытянули его в толпу и затоптали. У другого правоохранителя диагностировали перелом руки.

В Берлине прошла демонстрация против "Альтернативы для Германии"

Всего в акции протеста приняли участие около 1,1 тысячи человек. Более 50 демонстрантов были задержаны.

В июле прошлого года в Берлине также прошла масштабная демонстрация в поддержку Палестины. Уточнялось, что 13 июля восемь человек пострадали при разгоне толпы. Об этом сообщает агентство DPA. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, пятеро были доставлены в медучреждения. В митинге под лозунгом «Остановите геноцид в Газе» участвовали почти 600 человек.

В первой половине ноября 2024 года пропалестинские активисты провели массовую акцию протеста возле одного из отелей в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог.