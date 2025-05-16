Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах в Стамбуле
Представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной, утверждает госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он сказал на пресс-конференции в турецкой Анталье.
«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо (представителя. — RT) или членов нашей команды на соответствующем уровне», — цитирует Рубио CNN.
Рубио назвал решающий аспект в переговорах России и Украины
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская делегация 16 мая с 10 утра будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу.
Он подчеркнул, что Москва готова к работе.
15 мая делегация России весь день прождала в Стамбуле украинских переговорщиков, но они так и не прибыли.