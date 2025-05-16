На Украине раскритиковали Зеленского за оскорбление российской делегации

Александр Дубинский, народный депутат Верховной рады, заявил, что оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес российской делегации на переговорах в Стамбуле являются попыткой скрыть отсутствие у украинского руководства четкого плана действий.

"Заявление Зеленского про "бутафорскую делегацию" — это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, — у него нет", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Раскрыты тайные мысли Зеленского на переговорах в Стамбуле

По мнению парламентария, украинский президент не обладает реальной самостоятельностью в принятии решений и полностью зависит от указаний западных союзников, в первую очередь США. Дубинский подчеркнул, что встреча Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом носит исключительно демонстративный характер.

Ранее сообщалось, что Зеленский устроил клоунаду и пробил дно в Турции из-за России.