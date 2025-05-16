В Белом доме заявили о реалистичном подходе к урегулированию украинского конфликта

Соединенные Штаты признают реалии на земле в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка в интервью изданию Politico.

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«Мы живем в реальном мире. (...) Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Все остальное — после», — сказал Горка.

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Ранее бывший депутат Верховной Рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что уже многие украинцы начинают понимать, что «нужно считаться с реалиями на земле, а не с фантазиями Зеленского».