В Британии указали на гнев Зеленского из-за решения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, узнав, что российский лидер Владимир Путин не приедет в Стамбул на переговоры. На возмущение главы Украины указала британская газета Daily Express (DE), ссылаясь на эксперта по языку тела с фамилией Джеймс.

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«Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о возмущении. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование», — отметила специалист.

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Она выразила мнение, что у Зеленского был «внутренний гнев», из-за чего он морщил нос во время разговора, в а его глазах отражалась боль.