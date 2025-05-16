Президент Аббас заявил о 7 миллионах палестинских беженцев

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе выступления по случаю Дня Ан-Накбы сообщил, что число палестинских беженцев внутри страны и за рубежом превысило 7 миллионов человек. Он обвинил Израиль в политике геноцида, намеренном создании гуманитарного кризиса и систематическом захвате палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим.

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Аббас подчеркнул, что страдания беженцев продолжаются уже 19 месяцев, особенно в лагерях Газы, на Западном берегу, а также в соседних Иордании, Ливане и Сирии. Его заявление прозвучало в годовщину событий 1948 года, когда после Первой арабо-израильской войны сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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