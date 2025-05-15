Выступая в Москве, Анвар Ибрагим отметил важность профессионального и независимого подхода к выяснению причин трагедии с рейсом MH17.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подтвердил свою поддержку позиции президента России по делу о крушении малайзийского Boeing MH17, передает РИА «Новости». О

н сообщил, что в ходе личной беседы с Владимиром Путиным затронул «щекотливую тему» трагедии, унесшей жизни 43 малазийцев, и получил от российского лидера заверения в необходимости полного и независимого расследования.

Ибрагим подчеркнул, что любые международные усилия должны быть основаны на профессионализме и научном подходе, а также отметил давление, оказываемое некоторыми странами по этому вопросу.

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«Мы окажем все возможное содействие, чтобы выяснить правду об этой трагедии. Но, конечно, у нас для этого должны быть заслуживающие доверия институты, независимые профессиональные учреждения», – заявил глава правительства Малайзии.

Он также отметил, что доверие Путину как настоящему другу позволило ему открыто поднять эту тему, а ответ российского лидера «чрезвычайно помог» ему в понимании ситуации. Ибрагим добавил, что Малайзия продолжит сотрудничество по данному делу, несмотря на внешнее давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии заявил, что президент России готов содействовать расследованию крушения рейса MH17. МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета ИКАО о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.