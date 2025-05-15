Поджигателем дома Стармера оказался украинец

Британская полиция предъявила обвинение в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера 21-летнему украинцу Роману Лавриновичу. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Лавриновича также подозревают в попытке поджога автомобиля, ранее принадлежавшего Стармеру, и его бывшей квартиры.

«21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу из Сиденхэма (район на юго-востоке Лондона) предъявлены обвинения по трем эпизодам поджога с целью создания угрозы жизни людей», — говорится в тексте.

Обвиняемого задержали 13 мая, он находится под стражей. Лавринович предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 16 мая.

Стармер, комментируя попытки поджога своего имущества, назвал это «нападением на всех британцев, демократию и ценности, которые они отстаивают».