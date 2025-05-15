Макрон обсудил с папой Львом XIV Украину и сектор Газа

Президент Франции провел первые переговоры с новым папой Львом XIV, затронув вопросы прекращения огня на Украине и в секторе Газа.

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с новым папой Римским Львом XIV состоялись, передает РИА «Новости». По словам Макрона, в ходе беседы обсуждались усилия, необходимые для прекращения огня в разных частях мира, в частности на Украине и в секторе Газа. Президент Франции поздравил Льва XIV с избранием и отметил важность достижения долгосрочного мира на указанных территориях.

Папой Римским Левом XIV стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, уроженец США. Его избрание состоялось на конклаве в Ватикане 8 мая. Лев XIV стал первым папой в истории, родившимся в США.

Для справки, папа Лев XIII возглавлял Ватикан с 1878 по 1903 годы. Он запомнился католикам стремлением определить позицию Римской церкви по отношению к современности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме появились слухи о попытках президента Франции повлиять на исход конклава по выбору нового понтифика.

Президент США Дональд Трамп примерил на себя образ папы римского, а Эммануэль Макрон попытался повлиять на ход будущего голосования.

Эксперты отмечают, что выборы главы Ватикана превратились в политическую и идеологическую битву. Во время похорон папы Франциска Дональд Трамп обратился к Эммануэлю Макрону с загадочным предупреждением.