СМИ: Россия ведет испытания «Орешника» как сигнал Западу и Украине

Российские военные испытывают ракетную систему «Орешник», тем самым посылая «четкий сигнал» Украине, США и всему Западу. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«ВС России проверяют ракету „Орешник“. Испытания проводятся перед возможным ударом по ВСУ и военной инфраструктуре. Это четкий сигнал Киеву, президенту США Трампу и Западу», — пишет обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

Названа главная характеристика российской ракеты «Орешник»

По его мнению, если Россия еще раз применит гиперзвуковую ракету, то в обороне ВСУ образуются бреши, которые займут сухопутные войска РФ. Вайхерт призывает западных лидеров «усмирить свое эго» и начать переговоры с Россией.

Эксперт отмечает беспомощность Запада перед новейшими ракетами, против которых не существует эффективной защиты. При этом официальные лица РФ и Минобороны не комментировали информацию об испытаниях «Орешника».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что целями для нового удара «Орешником» по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины. А также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.