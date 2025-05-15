Раскрыты тайные мысли Зеленского на переговорах в Стамбуле

Гнев, разочарование и возмущение испытал Владимир Зеленский, когда узнал, что президент России Владимир Путин на переговоры в Турцию не приедет. Об этом заявил эксперт по языку тела по фамилии Джеймс, пишет британская Daily Express.

© Московский Комсомолец

По словам эксперта, из встречи в Турции Зеленский пытается извлечь что-то позитивное, однако язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал.

Во время разговора Зеленский "морщил нос от возмущения", что указывает на наличие "некого внутреннего гнева", а в его глазах отражалась "боль", добавил Джеймс.

Зеленский улетел из Турции

По его мнению, весь облик Зеленского указывает на то, что он возлагал на эту встречу очень много надежд.

В четверг глава киевского режима заявил, что не поедет на переговоры с российской делегацией, а состав украинской делегации утвердил только вечером. В нее вошли 12 человек во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым.

Ранее китайские читатели портала Tencent возмутились тем, что Зеленский заявил об ожидании от Китая ответной «услуги» за то, что Киев не исполнил угрозу об атаке на парад Победы в Москве.