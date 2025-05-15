Назван обвиняемый в поджоге дома и машины премьера Британии

Британскому премьер-министру Киру Стармеру подожгли дом и машину — полиция Великобритании считает, что поджог совершил украинец. Об этом в четверг, 15 мая, сообщают британские СМИ.

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Лондонская полиция предъявила обвинения в поджоге недвижимости Стармера 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу.

Его арестовали утром 13 мая на юго-востоке Лондона, столицы Великобритании. Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 16 мая, передает Lenta.ru.

По данным полиции, задержанный подозревается в поджоге с намерением создать угрозу для жизни людей. Арест связан с тремя инцидентами. Ранее пресс-служба лондонской полиции сообщила, что начато расследование в связи с пожаром в доме Стармера. Контртеррористическая полиция изучает возможное нападение с использованием «зажигательной бомбы».

В Германии арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий в Германии и Швейцарии. Двое были задержаны в Германии, один — в Швейцарии. Их подозревают в шпионаже и планировании поджогов и взрывов на грузовом транспорте, включая отправку посылок со взрывчаткой на Украину.