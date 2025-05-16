Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения трехсторонней встречи в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

Все чиновники уже находятся в офисе президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана Долмабахче. Трехсторонняя встреча начнется в 10:45 по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.).

Изначально переговоры должны были стартовать 15 мая, однако их перенесли на следующий день. Ожидается, что прямой контакт представителей Москвы и Киева состоится в 12:00. Встрече предшествует приветственное напутствие с турецкой стороны, писали СМИ.

Госсекретарь США прибыл в Стамбул

К настоящему моменту еще не известно, состоится ли 16 мая четырехсторонняя встреча с участием России, США, Украины и Турции.