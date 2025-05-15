Рубио рассказал о единственной возможности для прорыва в переговорах по Украине

Единственной возможностью для прорыва в переговорах по Украине остается личная встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

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Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Рубио назвал решающий аспект в переговорах России и Украины

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.