Стало известно, что планирует обсудить Киев на переговорах с Россией в Стамбуле

Украинская сторона желает обсудить с Россией в Стамбуле только безусловное 30-дневное прекращение огня, пишут обозреватели Джеймс Марсон и Александр Уорд в статье для The Wall Street Journal.

В четверг, 15 мая, Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации.

В нее вошли министр обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров

«Они встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий», — отметили авторы статьи.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прежде всего следует устранить первопричины конфликта, и только после этого можно будет обсуждать прекращение огня.