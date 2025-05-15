Венгрия не будет поддерживать «коалицию желающих» по Украине

Венгрия не будет поддерживать «коалицию желающих» по помощи Украине, в которую входят несколько стран Евросоюза. Об этом изданию The Independent рассказал госсекретарь страны Золтан Ковач.

По словам Ковача, Венгрия придерживается позиции неприсоединения к военной помощи Украине. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Венгрия выступает против санкций в отношении России.

«Совершенно очевидно, что позиция Венгрии по этому вопросу очень твёрдая. Венгрия не собирается участвовать в каких-либо поставках оружия, в военном сотрудничестве с Украиной», — рассказал он.

«Коалиция желающих» — объединение из более чем 30 стран, которые допускают свое участие в отправке миротворцев на Украину. Большая часть присоединившихся к коалиции стран — европейские, а курированием объединения занимаются Франция и Великобритания.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна проголосует против продления льгот Евросоюза для сельского хозяйства Украины.