На Украине заявили, что переговоры в Стамбуле начнутся утром в пятницу

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле начнутся утром в пятницу 16 мая. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Стамбульские переговоры Украины и России стартуют утром 16 мая», — говорится в сообщении издания.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.