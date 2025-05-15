Зеленский утвердил состав делегации для переговоров

Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая поедет на переговоры с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает РБК.

Согласно указу Зеленского, делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Помимо него, в состав переговорной группы также войдут первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и

советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

При этом, глава делегации Умеров может вносить изменения в ее состав.

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Напомним, что президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом. Изначально встреча делегаций была запланирована на 15 мая в Стамбуле, но в итоге ее перенесли на 16 мая.

Ранее Путин ранее также подписал распоряжение о составе делегации России для переговоров с Украиной. Согласно его решению, руководителем делегации от России назначен помощник президента Владимир Мединский.