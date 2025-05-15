В Иране заявили об отсутствии новых предложений по ядерной сделке от США

Тегеран не получал от Вашингтона новых предложений по урегулированию в рамках ядерной сделки. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного иранского источника.

Ранее СМИ писали, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время последнего раунда переговоров с иранской делегацией 11 мая передал главе МИД Исламской Республики Аббасу Арагчи первое американское письменное предложение по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Ирана.

По словам собеседника агентства, на переговорах с США всегда обсуждалась отправка обогащенного до более 5 процентов урана в другие страны. При этом чиновник уточнил, что Иран готов на это, только если Вашингтон «по-настоящему» снимет санкции.

Ранее американский глава Дональд Трамп рассказал, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе Тегерана. По словам политика, Иран —«великая страна, но она не может иметь ядерное оружие».

14 мая Трамп прибыл в Катар в ходе четырехдневного турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.