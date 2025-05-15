Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает офис президента Украины.

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Главой делегации назначен министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в состав вошли первый заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Шевченко, а также заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.