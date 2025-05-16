Бербок обиделась на заместителя постпреда России при ООН

Бывшая глава германского МИДа Анналена Бербок обиделась на первого заместителя постпреда нашей страны при ООН. Политик, которая обычно в своей речи не стесняется в выражениях, говоря о России и россиянах, когда дело дошло до нее лично, призвала обсуждать сложные темы "со взаимным уважением".

Поводом стало выступление Дмитрия Полянского во время слушаний по ее кандидатуре на пост председателя Генассамблеи ООН. Первый заместитель постпреда России при всемирной организации выразил сомнение, что этот человек сможет работать в интересах продвижения мира, назвал ее одиозным персонажем и напомнил всем о прошлых сомнительных заслугах Бербок.