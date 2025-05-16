Бербок обиделась на заместителя постпреда России при ООН

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Бывшая глава германского МИДа Анналена Бербок обиделась на первого заместителя постпреда нашей страны при ООН. Политик, которая обычно в своей речи не стесняется в выражениях, говоря о России и россиянах, когда дело дошло до нее лично, призвала обсуждать сложные темы "со взаимным уважением".

Бербок обиделась на заместителя постпреда России при ООН
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Поводом стало выступление Дмитрия Полянского во время слушаний по ее кандидатуре на пост председателя Генассамблеи ООН. Первый заместитель постпреда России при всемирной организации выразил сомнение, что этот человек сможет работать в интересах продвижения мира, назвал ее одиозным персонажем и напомнил всем о прошлых сомнительных заслугах Бербок.

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