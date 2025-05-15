Стала известна причина переноса срока переговоров между Москвой и Киевом

Переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая не состоятся из-за логистики.

Запланированные на 15 мая переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не пройдут из-за логистических сложностей, сообщил источник ТАСС. При этом возможен контакт между представителями РФ и Турции. Украинская делегация уже прибыла во дворец Долмабахче, однако встреча с российской стороной сегодня не запланирована.

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Ранее ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщал, что переговоры могут быть перенесены на 16 мая. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом также допускал, что переговоры начнутся либо вечером 15 мая, либо в пятницу. По его словам, украинская делегация уже выехала из Анкары в Стамбул.

Возглавляет группу министр обороны Рустем Умеров.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что стороны обсудят возможные пути урегулирования конфликта, однако точные сроки возобновления диалога пока не определены.